Міноборони РФ повідомило про знищення "українських БМП", що заїхали в Росію

Під час бою в Ростовській області вбито "п’ятьох диверсантів" з України. Постраждалих з боку РФ нема.

У Південному військовому окрузі Міністерства оборони Російської Федерації повідомили, що під час бою в Ростовській області вбито п’ятьох людей і знищено дві начебто українські бойові машини піхоти (БМП).

ВВС пише, що інцидент стався ще нібито о 6:00 за московським часом. Повідомили про нього тільки тепер.

За повідомленням російських військових, до кордону Росії нібито вийшла українська диверсійно-розвідувальна група. Це сталося в районі населеного пункту Мітякінська у Ростовській області, передає російське агентство РБК.

"Їх виявили російські прикордонники, котрі запросили підкріплення у військових. На місці почався бій, під час якого з території України через російський кордон заїхали дві бойові машини піхоти України. Бронетехніка, а також п'ятьох членів диверсійної групи було вбито. Під час бою постраждалих з боку російських військових та прикордонників не було", – сказано в повідомленні.

Радник голови МВС України Антон Геращенко прокоментував повідомлення про "знищення українських БМП" в Росії.

"Рішуче спростовую фейк російської пропаганди про те, що п'ятеро українських диверсантів на двох БМП напали на російську Прикордонну заставу і були знищені. Вони були не на БМП, а на БЛТ – бойових літаючих тарілках!", – написав Геращенко у своєму офіційному телеграм-каналі.

Раніше сьогодні російські ЗМІ повідомили про "український снаряд", який нібито "повністю зруйнував місце несення служби прикордонників у Ростовській області" за 150 метрів від російсько-українського кордону. Голова російського Слідкому Олександр Бастиркін доручив порушити кримінальну справу за цим фактом.

Інцидент, внаслідок якого ніхто не постраждав, стався о 09:50. У Центрі громадських зв'язків ФСБ РФ повідомили, що "йдеться про снаряд невстановленого зразка".