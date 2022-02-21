Наразі конкретних планів про зустріч Путіна і Байдена немає, – Пєсков

Наразі лише плануються переговори глави Лаврова і Блінкена.

Саміт президентів Росії та США Володимира Путіна та Джо Байдена поки що не планується.

Про це повідомив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, пише interfax.ru.

За його словами, конкретних планів щодо цього Кремль поки що не має.

Наразі лише плануються переговори глави МЗС Сергія Лаврова з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Вони можуть зустрітися у Європі 24 лютого.

“Ми виходимо з того, що цього тижня можлива зустріч Лаврова з американським колегою. Також не виключаємо контактів міністрів Росії та Франції”, – сказав Пєсков.

Нагадаємо, раніше Єлисейський палац і Білий дім повідомили, що президенти США і Росії погодилися взяти участь у саміті з "безпеки і стабільності в Європі", провести який запропонував президент Франції Емманюель Макрон.

Підготувати саміт мають Блінкен і Лавров на зустрічі 24 лютого.

20 лютого президенти Франції та РФ Еммануель Макрон та Володимир Путін домовилися, що необхідно провести засідання Тристоронньої контактної групи з приводу загострення на Донбасі.