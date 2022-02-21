Макрон після телефонної розмови з Путіним подзвонив Зеленському
Макрон після телефонної розмови з Путіним подзвонив Зеленському
Олег Сенцов: «Якщо почнеться вторгнення – я піду на війну»
Олег Сенцов: «Якщо почнеться вторгнення – я піду на війну»
Внаслідок обстрілу у Щасті знищено українську вантажівку СЦКК
Внаслідок обстрілу у Щасті знищено українську вантажівку СЦКК
Макрон і Путін пропонують зібрати Тристоронню групу
Макрон і Путін пропонують зібрати Тристоронню групу
У звіті СММ ОБСЄ є неправдива інформація про заборону доступу до дитсадка в Станиці Луганській, – Верещук
У звіті СММ ОБСЄ є неправдива інформація про заборону доступу до дитсадка в Станиці Луганській, – Верещук
У Донецьку пролунав вибух, - соцмережі
У Донецьку пролунав вибух, - соцмережі
Джонсон: РФ планує найбільшу війну в Європі з 1945 року
Джонсон: РФ планує найбільшу війну в Європі з 1945 року
Посол Німеччини заявила, що Будапештський меморандум не має юридичних зобовʼязань
Посол Німеччини заявила, що Будапештський меморандум не має юридичних зобовʼязань
Ми будемо захищати свою землю. Маючи підтримку партнерів чи не маючи. Виступ Володимира Зеленського у Мюнхені
Ми будемо захищати свою землю. Маючи підтримку партнерів чи не маючи. Виступ Володимира Зеленського у Мюнхені
ГоловнаСвіт

Наразі конкретних планів про зустріч Путіна і Байдена немає, – Пєсков

Наразі лише плануються переговори глави Лаврова і Блінкена.

Наразі конкретних планів про зустріч Путіна і Байдена немає, – Пєсков
Фото: EPA/UPG

Саміт президентів Росії та США Володимира Путіна та Джо Байдена поки що не планується.

Про це повідомив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, пише interfax.ru.

За його словами, конкретних планів щодо цього Кремль поки що не має. 

Наразі лише плануються переговори глави МЗС Сергія Лаврова з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Вони можуть зустрітися у Європі 24 лютого.

“Ми виходимо з того, що цього тижня можлива зустріч Лаврова з американським колегою. Також не виключаємо контактів міністрів Росії та Франції”, – сказав Пєсков.

Нагадаємо, раніше Єлисейський палац і Білий дім повідомили, що президенти США і Росії погодилися взяти участь у саміті з "безпеки і стабільності в Європі", провести який запропонував президент Франції Емманюель Макрон.

Підготувати саміт мають Блінкен і Лавров на зустрічі 24 лютого.

20 лютого президенти Франції та РФ Еммануель Макрон та Володимир Путін домовилися, що необхідно провести засідання Тристоронньої контактної групи з приводу загострення на Донбасі.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також