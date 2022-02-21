У Донецьку пролунав вибух, - соцмережі
У Донецьку пролунав вибух, - соцмережі
Посол Німеччини заявила, що Будапештський меморандум не має юридичних зобовʼязань
Посол Німеччини заявила, що Будапештський меморандум не має юридичних зобовʼязань
Внаслідок обстрілу у Щасті знищено українську вантажівку СЦКК
Внаслідок обстрілу у Щасті знищено українську вантажівку СЦКК
Ми будемо захищати свою землю. Маючи підтримку партнерів чи не маючи. Виступ Володимира Зеленського у Мюнхені
Ми будемо захищати свою землю. Маючи підтримку партнерів чи не маючи. Виступ Володимира Зеленського у Мюнхені
Макрон і Путін пропонують зібрати Тристоронню групу
Макрон і Путін пропонують зібрати Тристоронню групу
Джонсон: РФ планує найбільшу війну в Європі з 1945 року
Джонсон: РФ планує найбільшу війну в Європі з 1945 року
Олег Сенцов: «Якщо почнеться вторгнення – я піду на війну»
Олег Сенцов: «Якщо почнеться вторгнення – я піду на війну»
Макрон після телефонної розмови з Путіним подзвонив Зеленському
Макрон після телефонної розмови з Путіним подзвонив Зеленському
У звіті СММ ОБСЄ є неправдива інформація про заборону доступу до дитсадка в Станиці Луганській, – Верещук
У звіті СММ ОБСЄ є неправдива інформація про заборону доступу до дитсадка в Станиці Луганській, – Верещук
ГоловнаСвіт

Кулеба обговорить сьогодні кризу в Україні з міністрами закордонних справ ЄС

Завтра очільник української дипломатії зустрінеться у Вашингтоні із державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Кулеба обговорить сьогодні кризу в Україні з міністрами закордонних справ ЄС
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine

Сьогодні глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба візьме участь в Раді Європейського союзу у закордонних справах у Брюсселі у якості спеціального гостя.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

“Міністр поінформує європейських колег щодо актуальної безпекової ситуації поблизу державного кордону та на тимчасово окупованих територіях України, зусиль нашої держави та її партнерів задля зниження напруги та активізації процесу політико-дипломатичного врегулювання”, – йдеться у повідомленні.

22 лютого у Вашингтоні Кулеба проведе переговори із державним секретарем США Ентоні Блінкеном, ключовими темами яких стане захист України від подальшої російській агресії, посилення обороноздатності нашої держави, забезпечення її економічної та фінансової стабільності.

23 лютого у Нью-Йорку міністр виступить на Генеральній Асамблеї ООН, де розповість широкій міжнародній спільності про актуальну ситуацію на тимчасово окупованих територіях та поблизу державного кордону України.

Нагадаємо, минулого тижня глави комітетів у закордонних справах, безпеки та оборони парламентів партнерів України ухвалили спільну заяву щодо невиправданої військової присутності на кордонах з Україною та Білоруссю. Вони закликали Росію до деескалації ситуації та відведення своїх військ від кордону з Україною та з території Білорусі.

Документ підписали, зокрема, Європарламент, Литва, Латвія, Великобританія, Данія, Ірландія,Польща, Естонія, Чехія, Німеччина, Італія, Естонія. 

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , , ,
Читайте також