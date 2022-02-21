Кулеба обговорить сьогодні кризу в Україні з міністрами закордонних справ ЄС

Сьогодні глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба візьме участь в Раді Європейського союзу у закордонних справах у Брюсселі у якості спеціального гостя.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

“Міністр поінформує європейських колег щодо актуальної безпекової ситуації поблизу державного кордону та на тимчасово окупованих територіях України, зусиль нашої держави та її партнерів задля зниження напруги та активізації процесу політико-дипломатичного врегулювання”, – йдеться у повідомленні.

22 лютого у Вашингтоні Кулеба проведе переговори із державним секретарем США Ентоні Блінкеном, ключовими темами яких стане захист України від подальшої російській агресії, посилення обороноздатності нашої держави, забезпечення її економічної та фінансової стабільності.

23 лютого у Нью-Йорку міністр виступить на Генеральній Асамблеї ООН, де розповість широкій міжнародній спільності про актуальну ситуацію на тимчасово окупованих територіях та поблизу державного кордону України.

Нагадаємо, минулого тижня глави комітетів у закордонних справах, безпеки та оборони парламентів партнерів України ухвалили спільну заяву щодо невиправданої військової присутності на кордонах з Україною та Білоруссю. Вони закликали Росію до деескалації ситуації та відведення своїх військ від кордону з Україною та з території Білорусі.

Документ підписали, зокрема, Європарламент, Литва, Латвія, Великобританія, Данія, Ірландія,Польща, Естонія, Чехія, Німеччина, Італія, Естонія.