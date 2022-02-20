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Продовження військових навчань РФ та Білорусі свідчить про підготовку вторгнення, - Блінкен

"Все, що ми бачимо, свідчить про те, що це дуже серйозно, що ми знаходимося на межі вторгнення".

Продовження військових навчань РФ та Білорусі свідчить про підготовку вторгнення, - Блінкен
Фото: EPA/UPG

Продовження спільних російсько-білоруських військових навчань "Союзна рішучість-2022" є ще однією ознакою того, що Росія готує ґрунт для широкомасштабного вторгнення до України цього тижня, однак цей сценарій ще можна попередити.

Про це заявив Держсекретар США Тоні Блінкен у інтерв’ю CNN.

"Все, що ми бачимо, свідчить про те, що це дуже серйозно, що ми знаходимося на межі вторгнення", - сказав Блінкен.

Держсекретар зазначив, що США продовжать спроби знайти дипломатичний шлях вирішення конфлікту. Він наголосив, що адміністрація Байдена продовжить робити всі можливі кроки, щоб відмовити Москву від вторгнення в Україну.

"Ми вважаємо, що президент Путін ухвалив рішення (щодо вторгнення - ред.), але поки що танки не поїдуть, а літаки не полетять, ми будемо використовувати будь-яку можливість, щоб побачити, чи зможе дипломатія утримати президента Путіна від подальшого просування вперед", - сказав Блінкен.

Він додав, що Вашингтон також готовий сприяти обороноздатності України та посиленню НАТО.

В Білорусі 10 лютого почалися спільні з Росією військові навчання "Союзна рішучість", заради яких РФ зігнала туди близько 30 000 своїх бійців та озброєння. Більшість тренувань проходять неподалік кордонів України, Польщі та Литви. Вони мали тривати до 20 лютого, однак сьогодні очільник Міноборони Білорусі Віктор Хрєнін оголосив про продовження навчань "у зв'язку з наростанням військової активності біля зовнішніх кордонів Союзної держави та загостренням ситуації на Донбасі".

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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