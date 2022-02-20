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Міністри закордонних справ Франції та Росії проведуть розмову у понеділок, - РосЗМІ

Розмова мала відбутися сьогодні, але Ле Дріан не зміг. 

Міністри закордонних справ Франції та Росії проведуть розмову у понеділок, - РосЗМІ
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та голова МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан проведуть телефонну розмову в понеділок.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на МЗС РФ у неділю.

"Для виконання домовленостей Сергій Лавров готовий був провести телефонну розмову з французьким колегою сьогодні. Ле Дріан сьогодні не зміг. Відповідно, телефонний контакт запланований на понеділок", - приводить ТАСС слова речниці МЗС РФ Марії Захарової.

У суботу Ле Дріан провів телефонну розмову з Лавровим, дипломати обговорили російську ескалацію навколо України.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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