Міністри закордонних справ Франції та Росії проведуть розмову у понеділок, - РосЗМІ

Розмова мала відбутися сьогодні, але Ле Дріан не зміг.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та голова МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан проведуть телефонну розмову в понеділок.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на МЗС РФ у неділю.

"Для виконання домовленостей Сергій Лавров готовий був провести телефонну розмову з французьким колегою сьогодні. Ле Дріан сьогодні не зміг. Відповідно, телефонний контакт запланований на понеділок", - приводить ТАСС слова речниці МЗС РФ Марії Захарової.

У суботу Ле Дріан провів телефонну розмову з Лавровим, дипломати обговорили російську ескалацію навколо України.