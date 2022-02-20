У 95-річної королеви Британії виявили коронавірус

У 95-річної королеви Великої Британії Єлизавети II виявили коронавірусну інфекцію.

Про це повідомляє The Telegraph.

Зазначається, що у королеви спостерігаються невеликі симптоми ГРВІ. Вже наступного тижня вона планує продовжити виконання своїх обов'язків.

Як зазначили представники королеви, вона контактувала зі своїм старшим сином, принцом Чарльзом, у якого десять днів тому також було виявлено COVID-19.

Королева Єлизавета II є першим британським монархом, який правив 70 років і досяг Платинового ювілею. Королева почала правити, коли їй було 25 років після смерті її батька Георга VI 6 лютого 1952 року. Зараз королеві 95 років.

Раніше Букінгемський палац оприлюднив повний список урочистостей з нагоди 70-річчя правління Її Величності Єлизавети Другої.

6 лютого Єлизавета II попросила вважати Каміллу Паркер-Боулз, другу дружину принца Чарльза, королевою-консортом, після того, як Чарльз зійде на престол.