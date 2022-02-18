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Байден виступає з заявою щодо України

Виступ Байдена почався о 23:55 за київським часом.

Байден виступає з заявою щодо України
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден виступає із зверненням щодо стягування Росією військових на кордоні України та про зусилля США із стримування та дипломатії.

Виступ Байдена почався о 23:55 за київським часом.

Перед цим президент США поспілкувався з лідерами Канади, Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Румунії, Великобританії, Європейського Союзу та НАТО, повідомляє Білий дім.

Президент надасть "оновлену інформацію про наші постійні зусилля щодо стримування та дипломатії, а також про нарощування Росією військ на кордоні з Україною", – повідомляло раніше агентство Reuters з посиланням на представника Білого дому.

Адміністрація президента США заявила, що дипломатичне рішення залишається можливим, якщо Росія захоче, але що Вашингтон і його європейські союзники готові застосувати суворі санкції, якщо Москва вирішить піти на вторгнення.

Нагадаємо, напередодні очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що останнім днями Російська Федерація продовжила збільшувати кількість військ та озброєння біля кордону з Україною. Він додав, що сам нещодавно був солдатом і знає, що такі дії не роблять без причини.

Міністр оборони США заявив, що вони разом із союзниками будуть зберігати пильність. Також він повідомив, що проведе сьогодні перемовини з міністром оборони РФ.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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