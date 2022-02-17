РФ нарощує військові сили біля кордону з Україною, - міністр оборони США

Останнім днями Російська Федерація продовжила збільшувати кількість військ та озброєння біля кордону з Україною.

Про це зазначив глава Пентагону Ллойд Остін, передає "Інтерфакс-Україна".

Під час пресконференції за підсумками зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі Остін сказав, що "ми не бачимо цього (відведення сил). Навпаки, ми бачимо нарощування сил, тоді як у них уже сконцентровано понад 150 тис., причому – навіть в останні пару днів".

Частини російських військ перемістилися ближче до українсько-російського кордону, зазначив міністр оборони США.

"Я нещодавно сам був солдатом і знаю, що такі дії ви не робитимете без причини... Тому ми разом із союзниками зберігатимемо пильність", - сказав Остін.

Глава Пентагону додав, що США та союзники з НАТО стежать за ситуацією на кордоні РФ та Україною, зокрема за можливими провокаціями з російського боку.

Нагадаємо, сьогодні у звіті СММ ОБСЄ повідомили, що в зоні бойових дій окупанти розмістили за лініями відведення, але за межами виділених місць для зберігання озброєння, танки, гармати і гаубиці.

Прессекретар президента РФ Путіна Дмитро Пєсков заявив, що ситуація біля кордонів з Україною "може будь-якої миті вийти за межу інформаційних атак і спалахнути".

А Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, цього ж дня повідомив, що "у разі загроз із боку Заходу" в Білорусі буде розміщено ядерну зброю.