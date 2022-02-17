У Путіна заявили, що ​ситуація біля кордонів з Україною "може спалахнути будь-якої миті"

Пєсков при цьому зазначив, що Росія "чекає від своїх партнерів діалогу".

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив що ситуація біля кордонів з Україною "може будь-якої миті вийти за межу інформаційних атак і спалахнути".

Про це він заявив російським ЗМІ.

"Кожен момент (ситуація, – ред.) ризикує перейти зі сфери інформаційних атак у наслідки, які викличуть нове займання війни в безпосередній близькості від наших кордонів", – сказав Пєсков.

При цьому він зазначив, що Росія "зберігає відповідальну позицію та чекає від своїх партнерів діалогу". Пєсков пояснив, що йдеться про відповідь Заходу щодо "гарантій безпеки".

При цьому Пєсков відкинув можливість російсько-українських перемовин. На прохання "Інтерфаксу" він прокоментував заяву Володимира Зеленського про те, що Київ надсилав Москві запити про зустріч на найвищому рівні, проте отримані відповіді "не приводять до двосторонньої зустрічі".

"Ми неодноразово отримували сигнали від Києва з пропозицією зустрітися. Але щоразу Київ не відповідав нам на просте запитання: навіщо? З якою метою?" – сказав Пєсков.

Київ, за його словами, пропонує на зустрічі "говорити лише про Донбас".

"Ми говоримо: давайте ви з донбасцями говоритимете про Донбас, у вас є до нас запитання з інших тем? Мовчать", – додав Пєсков.

Нагадаємо, днями на пресконференції після зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем Путін знову заявив, що "на Донбасі відбувається геноцид". Після цієї заяви президента РФ Слідчий комітет РФ одразу ж відкрив справу про "масові вбивства мирних жителів на Донбасі".

Жодних доказів або конкретних прикладів не наводилося, однак, у СК РФ стверджують, що наразі зафіксовані "сотні таких фактів". Окрім того, російське відомство звинувачує українських військових, які боронять свою теритоорію від окупантів, у "пораненнях та вбивствах тисяч мирних жителів, російськомовних груп, які не беруть участь у військовому конфлікті".

Ще на початку лютого газета The Washington Post написала, що в Росії "на високому рівні" схвалили план, щоб створити привід для вторгнення в Україну. У Москві, за даними видання, збираються використати фейкове відео з нападом "українців" на російську територію або російськомовних громадян на Сході України.

Сьогодні російські найманці на Донбасі обстріляли Станицю Луганську, де влучили у будівлю дитячого садка. За попередніми даними, діти не постраждали, але двоє дорослих отримали контузії. Також ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура – половина населеного пункту залишилася без електроживлення. Також окупанти обстріляли ліцей у смт Врубівка на Луганщині. На момент обстрілу в ліцеї знаходилось 30 учнів та 14 осіб персоналу.

Обидва випадки російські пропагандистські ЗМІ, а також інформаційни ресурси бойовиків, подають як нібито обстріли з боку ЗСУ.