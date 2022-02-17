Лукашенко пообіцяв Путіну визнати "ЛДНР", - російські ЗМІ

Умов для визнання так званих "республік" він поки не назвав.

Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, заявив, що вирішення питання про визнання "ДНР" та "ЛНР" стане "спільним із Росією".

Про це повідомляють російські ЗМІ.

У Telegram-каналі "Пул Першого", який інформує про діяльність Лукашенка, зазначається, що той провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

За словами Лукашенка, рішення про визнання "ЛДНР" буде для Мінська та Москви "взаємовигідним". Умов для визнання так званих "республік" Лукашенко не наводить. Однак, в його пресслужбі обіцяють оприлюднити деталі ромови з Путіним.

Раніше Лукашенко заявив, що виведення російських військ із Білорусі - це "його справа з Путіним".

Минулого року Лукашенко також погрожував Україні тим, що може визнати Крим російським.

Нагадаємо, 15 лютого Державна дума Росії проголосувала за звернення до Путіна про визнання "незалежними державами" самопроголошених нелегітимних формувань "ДНР" і "ЛНР". У тексті йдеться, що депутати "вважають обґрунтованим та морально виправданим визнання" "ДНР" та "ЛНР".

16 лютого в Кремлі заявили, шо Путін "прийняв до відома" звернення, але згодились, що визнання не корелюється із Мінськими угодами.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що фактично визнання РОсією "ЛДНР" означає її вихід із Мінських домовленостей. МЗС України щодо цього веде консультації про можливе скликання Ради безпеки ООН.

Росія раніше вже визнавала "незалежність" Абхазії – території, захопленої внаслідок російсько-грузинської війни. Придністровʼя Росія як незалежну "державу" не визнала, але має там своє консульство.