У Мінську в Палаці незалежності виставили автомат, із яким Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, 23 серпня минулого року прилетів гелікоптером у свою резиденцію.

Про це повідомив Telegram-канал "Пул Первого", який інформує про діяльність Лукашенка.

Судячи з фото, у Палаці незалежності створили спеціальну експозицію. До неї увійшли: картина із зображенням Лукашенка та його сина Миколи у військовій формі; автомат, берет, форма, прапор із написом "За Батьку" та скульптура від білоруського ОМОНу.

Фото: t.me/pul_1/3866

"Автору експозиції – залік автоматом. Пул уже знає, де під час наступної екскурсії Палацом буде черга з охочих зробити фото на згадку", – ідеться у повідомленні.

Як повідомляє БЕЛТА, картину Лукашенку подарували минулого дня народження Її авторка – донька одного зі співробітників служби безпеки президента Білорусі. Лукашенку сподобалась картина і він доручив розмістити її у Палаці незалежності.

Фото: t.me/pul_1/3866

Нагадаємо, 9 серпня 2020 року в Білорусі відбулися вибори президента, після яких розпочалися масові акції протесту. За офіційними даними, перемогу здобув Лукашенко, який перебуває при владі з 1994 року, із 80,1% голосів. Друге місце із 10,1% голосів посіла опозиціонерка Світлана Тихановська. Водночас, альтернативні екзитполи демонстрували протилежну картину – впевнену перемогу Тихановської.

Незгодні із результатами виборів білоруси почали виходити на масові мирні демонстрації. 23 серпня в Мінську відбувся "марш нової Білорусі", одна з найбільших акцій проти режиму Лукашенка, в якій брало участь від 150 до 250 тис. людей. Наприкінці дня Лукашенко в бронежилеті та с автоматом прилетів на гелікоптері до своєї резиденції - Палацу незалежності, - поруч з якою в неділю збиралися протестуючі.

Лукашенка супроводжував його 15-річний син Микола, також у бронежилеті, штурмовому шоломі та з автоматом. Лукашенко після цього говорив, що США "з космосу" стежили за його пересуванням Мінськом.

Білоруські силовики жорстко розганяли мітинги, використовуючи світлошумові гранати, гумові кулі та водомети. За час протестів сотні демонстрантів були травмовані та поранені. За даними правозахисного центру "Весна", із серпня у країні затримали понад 25 тис. осіб, разом вони дістали 83 тис. діб арешту. Влада заявляла про чотирьох загиблих учасників мітингів, опозиція – про вісьмох.

23 вересня 2020 Лукашенко провів таємну інавгурацію. Після цього контакти між офіційними представниками України та Білорусі було поставлено на паузу. Лукашенко заявив, що Україна "похерила" хороші стосунки з Білоруссю.

Цього року масові вуличні протести в Білорусі припинились.