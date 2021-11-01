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Речниця Білого дому Джен Псакі захворіла на ковід

Вона отримала позитивний результат тесту в неділю. 

Речниця Білого дому Джен Псакі захворіла на ковід
Джен Псакі
Фото: Twitter Jen Psaki

Речниця Білого дому Джен Псакі отримала позитивний тест на коронавірус в неділю, 31 жовтня. Востаннє вона бачилася з президентом США у вівторок, пише Reuters.

За її словами, під час зустрічі з Джо Байденом вони сиділи один від одного на дистанції близько 1,8 метрів і обидва були в масках. В суботу Байден був протестований і одержав негативний результат, повідомили анонімні обізнані з ситуацією джерела агентства. 

Псакі була щеплена, вона має легкі симптоми.

"Я розкриваю результати сьогоднішнього позитивного тесту задля більшої прозорості", – повідомила речниця Білого дому.

Вона додала, що вирішила не приєднуватися до Байдена під час його візиту в Рим і Глазго, оскільки член її родини захворів на ковід. Після цього вона пішла на карантин.

Псакі також розповіла, що була на самоізоляції з середи, і перед тим, як тест показав позитивний результат, вона кілька разів була протестована негативно. Речниця Білого дому планує повернутися до роботи наприкінці 10-денного карантину, після негативного тесту.

Нагадаємо, Джо Байден вакцинований від ковіду трьома дозами препарату Pfizer. Перші дві він отримав перед інавгурацією, в січні, третю – у вересні. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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