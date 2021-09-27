Перші дві дози вакцини проти Covid-19 президент США отримав перед інавгурацією у січні.

Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден отримав третє, додаткове щеплення від COVID-19. Вакцинацію провели сьогодні у Білому домі.

Про це повідомляє CNN.

"Ми знаємо, що для того, щоб подолати цю пандемію і врятувати життя ... нам потрібно зробити щеплення людям. Тож, будь ласка, зробіть правильну справу. Будь ласка, зробіть ці уколи. Це може врятувати ваше життя, а може врятувати життя оточуючих", - сказав Байден під час виступу перед вакцинацією.

Перші дві дози вакцини проти Covid-19 президент США отримав перед інавгурацією у січні.

78-річний Байден отримав право на додаткову дозу, оскільки він зробив друге щеплення вакциною проти COVID-19 від Pfizer/BioNTech понад пів року тому і перебуває у відповідній віковій групі.

Він зазначив, що у нього не було жодних побічних наслідків після першого або другого щеплення вакциною від Covid-19.

Нагадаємо, уряд Сполучених Штатів Америки вирішив з вересня почати ревакцинацію від коронавірусної хвороби. Третє щеплення, так званий "бустер", робитимуть через вісім місяців після другого.