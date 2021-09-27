ПВК Вагнера розпочала набір для "місії" в Малі, бойовиків з ОРДЛО і кримчан не беруть

Це "викликає певне обурення в багатьох учасників бойових дій на сході України".

Російська Приватна військова компанія Вагнера набирає бойовиків для виконання місії в африканській країні Малі. При цьому уродженців України, зокрема мешканців окупованих територій Криму і Донбасу, на це завдання не беруть.

Відповідні оголошення почали з'являтися в пов'язаних з ПВК пабліках у соцмережі "ВКонтакте", передає ВВС.

Для виконання "місії" набирають дуже різних фахівців: перекладачів з французької, санітарних інструкторів, хірургів, терапевтів, лікарів загального спрямування, інженерів, кухарів, водіїв. Особливо затребувані всі військові спеціальності: сапери, мінери, оператори і механіки безпілотних літальних апаратів.

Не приймають у ПВК також громадян Грузії. Окремо уточнюється, що записатися у "вагнерівці" не зможуть ні уродженці самопроголошених "ДНР" і "ЛНР", ні жителі анексованого Росією Криму, що "викликає певне обурення в багатьох учасників бойових дій на сході України".

За інформацією ВВС, набір готових вирушити в Африку ПВК проводить ще з серпня на полігоні Молькіно в Краснодарському краї. Частина військових уже вирушила звідти до Малі.

Раніше лондонська газета Times з посиланням на дипломатичні джерела повідомила, що контингент чисельністю в 1 тис. російських найманців вирушить у Малі в межах договору між ПВК Вагнера і військовими, які захопили владу в африканській республіці.

Після цього Франція, Німеччина та Естонія, чиї миротворці також перебувають у цій країні, заявили, що виведуть свої війська з Малі, якщо там буде російська ПВК Вагнера.

У ЄС говорять і про розірвання відносин із Малі в разі укладення контракту з ПВК.

Під час сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку глава МЗС РФ Сергій Лавров підтвердив, що влада Малі звернулася до "вагнерівців".

Водночас тимчасовий прем’єр-міністр Малі Шогель Кокалла Майга пояснив, що країна йде на співпрацю з ПВК через скорочення Францією військової присутності в цій африканській країні.

Колишня французька колонія Малі - одна з найбільших за розмірами і найбідніших держав Африки. Країна не має виходу до моря, значну частину її території займає пустеля Сахара. Населення сповідує іслам.

У травні цього року малійські військові заарештували тимчасового президента країни Ба Ндао, прем'єра Моктар Уана і міністра оборони генерала Сулеймана Дукуре. Причиною стала відмова президента і прем'єра включити до складу перехідного уряду полковників Модібо Коне і Садіо Камару, активних учасників торішнього військового перевороту.

У липні на перехідного президента Малі полковника Ассімі Гойту, який прийшов до влади після травневого військового перевороту, здійснили замах.

Малі - не єдина нова африканська країна, де найближчим часом можуть з'явитися найманці з Росії. Після Лівії, Судану і ЦАР, де вони вже є давно.

На початку вересня, як стало відомо BBC, політологи, які працюють з Пригожиним, мали підготувати кілька аналітичних записок з аналізом ситуації в сусідній з Малі Гвінеї.

У цій африканській країні 5 вересня також стався військовий переворот. Президент Альфа Конде опинився під вартою, а до влади прийшов полковник Мамаду Думбуя.

Творцем ПВК Вагнера називають петербурзького бізнесмена і "кухаря" Путіна Євгена Пригожина.