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Російські найманці готові підтримати хунту в Малі, - Times

Колишня французька колонія пережила два державні перевороти за останній рік.

Російські найманці готові підтримати хунту в Малі, - Times
Фото: rubryka.com/

Контингент чисельністю в 1 тис. російських найманців вирушить в африканську державу Малі в межах договору між "ПВК Вагнера" і військовими, які захопили владу в африканській республіці.

Про це повідомляє лондонська газета Times з посиланням на дипломатичні джерела.

За інформацією видання, малійські путчисти будуть платити 10,8 млн доларів США на місяць за допомогу російських найманців.

Місія російського контингенту полягатиме у підготовці військ і захисті високопосадовців режиму в країні, яка пережила два перевороти за останній рік.

Представник міноборони країни заявив, що громадська думка підтримує тісніші зв'язки з Росією, але не підтвердив конкретних домовленостей.

Колишня французька колонія Малі - одна з найбільших за розмірами і найбідніших держав Африки. Країна не має виходу до моря, значну частину її території займає пустеля Сахара. Населення сповідує іслам.

У травні цього року малійські військові заарештували тимчасового президента країни Ба Ндао, прем'єра Моктар Уана і міністра оборони генерала Сулеймана Дукуре. Причиною стала відмова президента і прем'єра включити до складу перехідного уряду полковників Модібо Коне і Садіо Камару, активних учасників торішнього військового перевороту.

У липні на перехідного президента Малі полковника Ассімі Гойту, який прийшов до влади після травневого військового перевороту, здійснили замах.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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