Про це повідомляє пресслужба Міндовкілля України.
Як зазначили у міністерстві, передача судна дозволить Україні відновити дослідження та посилити екологічний моніторинг Чорного та Азовського морів, допоможе успішно впроваджувати Директиви ЄС щодо морського довкілля. Наразі також заплановані спільні українсько-бельгійські наукові дослідження як в Чорному, так і Північному морях.
"Ми дуже вдячні Королівству Бельгія за такий важливий для України подарунок - науково-дослідне судно "Бельгіка". Вже цього року на ньому ми плануємо відновити наукові дослідження у Чорному, а згодом і в Азовському морях. Сподіваємося це робити спільно з нашими бельгійськими колегами", - наголосив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський.
Надалі з бельгійсткого порту Зебрюгге судно здійснить перехід до Одеси. На шляху в 8,600 км науковці оцінять наявність плавучого сміття, відберуть проби морської води і донних відкладів для проведення унікального скринінгу на десятки тисяч речовин-забрудників та мікропластику. А також виділять ДНК з довкілля, аби оцінити біорізноманіття та аналіз поширення генів стійкості до антибіотиків у морських мікроорганізмів.
Очікується, що судно прибуде в Україну у жовтні 2021 року. Тут воно отримає нове ім’я і розпочне свою діяльність в Чорному та Азовському морях.
Нагадаємо, минулого місяця Британія передала Україні дослідницьке судно "Джеймс Кларк Росс".