Фото: https://mepr.gov.ua/

Уряд Бельгії передав Українському науковому центру екології моря Міндовкілля науково-дослідне судно “Бельгіка”.

Про це повідомляє пресслужба Міндовкілля України.

Як зазначили у міністерстві, передача судна дозволить Україні відновити дослідження та посилити екологічний моніторинг Чорного та Азовського морів, допоможе успішно впроваджувати Директиви ЄС щодо морського довкілля. Наразі також заплановані спільні українсько-бельгійські наукові дослідження як в Чорному, так і Північному морях.

"Ми дуже вдячні Королівству Бельгія за такий важливий для України подарунок - науково-дослідне судно "Бельгіка". Вже цього року на ньому ми плануємо відновити наукові дослідження у Чорному, а згодом і в Азовському морях. Сподіваємося це робити спільно з нашими бельгійськими колегами", - наголосив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський.

Надалі з бельгійсткого порту Зебрюгге судно здійснить перехід до Одеси. На шляху в 8,600 км науковці оцінять наявність плавучого сміття, відберуть проби морської води і донних відкладів для проведення унікального скринінгу на десятки тисяч речовин-забрудників та мікропластику. А також виділять ДНК з довкілля, аби оцінити біорізноманіття та аналіз поширення генів стійкості до антибіотиків у морських мікроорганізмів.

Очікується, що судно прибуде в Україну у жовтні 2021 року. Тут воно отримає нове ім’я і розпочне свою діяльність в Чорному та Азовському морях.

Фото: https://mepr.gov.ua/

Фото: https://mepr.gov.ua/

Нагадаємо, минулого місяця Британія передала Україні дослідницьке судно "Джеймс Кларк Росс".