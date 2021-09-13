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Торік під час захисту навколишнього середовища загинули рекордні 227 людей

Найбільше вбивств припадає на Колумбію, Мексику та Філіппіни.

Торік під час захисту навколишнього середовища загинули рекордні 227 людей
Фото: Global Witness

Минулого року вбито 227 людей, які захищали ліси, водні та інші природні ресурси. Це робить 2020 рік найсмертоноснішим за всю історію для захисників навколишнього середовища.

За даними міжнародної неурядової правозахисної організації Global Witness, що зібрала та проаналізувала дані за 2020 рік з усього світу, в середньому щотижня більше чотирьох людей гинули, захищаючи навколишнє середовище, повідомляє CNN.

Більшість вбивств сталася в Південній Америці. Найбільше постраждала Колумбія, в якій загинули 65 людей за те, що вони захищали землі корінного населення або ліси та посіви коки. Мексика, де третина нападів була пов'язана з вирубкою лісів, посіла друге місце з 30 вбивствами. Філіппіни стали єдиною країною за межами Південної Америки, де зафіксовано понад 15 смертей - 29 людей були вбиті за спробу зупинити проєкти видобутку корисних копалин, лісозаготівель та гребель. За даними Global Witness, більше половини нападів у 2020 році сталися у цих трьох країнах.

Понад 70% нападів скоєні проти людей, які захищали ліси - які є одними з природних поглиначів вуглецю на планеті - від подальшого вирубування та промислового використання. Правозахисники зазначають, що інші були вбиті за охорону річок, океанів та інших прибережних екосистем.

Екологічні активісти в Африці також зазнають нападів, але правозахисники вважають, що дані з цього континенту можуть бути заниженими. Global Witness задокументувала 18 вбивств в Африці в 2020 році, проти семи у 2019 році. Більшість цих нападів сталися в Демократичній Республіці Конго, решта - у Південно-Африканській Республіці та Уганді.

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