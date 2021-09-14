"Україні більше не потрібно обирати між Ізраїлем та арабським світом", - речник МЗС Ізраїлю Хаят

Україні більше не потрібно обирати між співпрацею із Ізраїлем та арабським світом.

Таку відповідь на питання редактора відділу "Світ" видання LB.ua Олександра Демченка під час великого онлайн-марафону, присвяченого річниці з дня підписання Авраамських мирних угод, дав речник Міністерства закордонних справ Ізраїлю Ліор Хаят.

Він вважає, що ця Угода, яка дозволила його державі налагодити дипломатичні та економічні відносини із низкою арабських країн, є чітким сигналом для України про те, що ситуація на Близькому Сході значно змінилася.

"Раніше чимало країн вважали, що їх співпраця з Ізраїлем може зашкодити торгівлі та кооперації з арабськими державами. Вони мали обирати. Авраамські угоди засвідчили, що більше цього не потрібно робити. Вони також показали, що, підтримуючи Ізраїль, ви отримаєте чимало нових союзників у близькосхідному регіоні… Реалії змінилися: тепер Україні не слід обирати між Ізраїлем та арабським світом. Ви можете обирати обидві опції", - заявив Хаят.

За словами дипломата, Авраамські угоди дозволили іншим країнам – партнерам Ізраїлю розширити свій вплив на ринках арабських держав, що підписали цей документ. Зокрема, як повідомив речник ізраїльського МЗС, йдеться про азійські країни, зокрема Індію. Він наголошує: Україна також може економічно скористатися з цих домовленостей.

"Зона вільної торгівлі, яка була запущена між Ізраїлем та Україною, дає можливість українським компаніям тісніше співпрацювати із Ізраїлем, а також, що важливо, із арабськими країнами, які підписали Авраамські угоди. Це дозволить українським підприємцям досягти нових цілей з точки зору нових можливостей для кооперації та інвестицій", – пояснив Хаят.

Довідка: сьогодні стартував інтерв'ю гранд-марафон речника МЗС Ізраїлю, присвячений річниці укладання Авраамської угоди, яку підписав Ізраїль з ОАЕ, Бахрейном, Марокко та Суданом.

Під час інтерв'ю гранд-марафону речник МЗС Ізраїлю проведе близько 100-130 інтерв'ю "один на один" з журналістами з країн, з якими Ізраїль має дипломатичні зв'язки. Від кожної держави інтерв'ю проводив лише один журналіст. Марафон триватиме протягом 15 годин поспіль. Україну представляв Олександр Демченко – редактор відділу "Світ" видання LB.UA.

Фото: LB.ua

Нагадаємо, минулоріч за сприяння США Ізраїль підписав із ОАЕ та Бахрейном Авраамські угоди, які дозволили нормалізувати держаам нормалізувати дипломатичні та економічні відносини. Пізніше до цієї Угоди приєдналися Марокко та Судан.

На сьогодні вже шість країн регіону (разом із Єгиптом та Йорданією) мають мирні відносини із Ізраїлем. Налагоджують тісну співпрацю із цією державою й інші країни близькосхідного регіону, зокрема країни Затоки.