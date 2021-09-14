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Путін заявив, що змушений піти на самоізоляцію через COVID в його оточенні

Президент РФ вакцинований російським "Спутніком".

Путін заявив, що змушений піти на самоізоляцію через COVID в його оточенні
Фото: EPA/UPG

Президент Росії Володимир Путін повідомив, що у зв'язку з виявленими випадками захворювання на коронавірус у його оточенні він повинен протягом певного періоду часу дотримуватися режиму самоізоляції.

Про це повідомляється на сайті Кремля в інформації про телефонну розмову з президентом Таджикистану Емомалі Рахмоном.

Зазначається, що у заходах, які мають відбутися в столиці Таджикистану Душанбе, президент Росії братиме участь в режимі відеоконференції.

Йдеться про заплановані 15-17 вересня в Душанбе сесію Ради колективної безпеки ОДКБ, засідання Ради глав держав - членів Шанхайської організації співпраці і спільне засіданні глав держав - членів ОДКБ і ШОС.

Напередодні Путін заявив, що через випадки зараження в оточенні йому, ймовірно, доведеться піти на карантин. Його речник Дмитро Пєсков пізніше уточнив, що президент "висловився образно".

Як відомо, Путін щепився від коронавірусу навесні цього року. За словами самого президента РФ, він добре переніс вакцинацію. У Кремлі повідомляли, що для щеплення Путін обрав російський "Спутнік".

З початку спалаху коронавірусу в Росії Путін в основному працював віддалено, проводив зустрічі за допомогою відеозв'язку та обмежував поїздки.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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