Хасиди, які були в Умані, масово заразилися коронавірусом
Хасиди, які були в Умані, масово заразилися коронавірусом
США забрали свою систему ПРО та батареї Patriot із Саудівської Аравії
США забрали свою систему ПРО та батареї Patriot із Саудівської Аравії
Голова БЕБ пояснив багатомільйонну декларацію заощадливістю
Голова БЕБ пояснив багатомільйонну декларацію заощадливістю
В інтернет "злили" 53 млн записів про персональні дані українців
В інтернет "злили" 53 млн записів про персональні дані українців
У Путіна заявили про ​зростання кількості українців, які "ненавидять Росію"
У Путіна заявили про ​зростання кількості українців, які "ненавидять Росію"
Катерина Булавінова: "Багато лікарень почали рахувати гроші і полювати за пацієнтами, а також вперше замовили аудит"
Катерина Булавінова: "Багато лікарень почали рахувати гроші і полювати за пацієнтами, а також вперше замовили аудит"
У Києві сталася аварія за участю 9 авто, є постраждалі
У Києві сталася аварія за участю 9 авто, є постраждалі
Росія вперше застосувала бойові роботи "Уран-9" і "Нерехта"
Росія вперше застосувала бойові роботи "Уран-9" і "Нерехта"
Більшість дорослих українців не планують вакцинуватися від ковіду, - опитування
Більшість дорослих українців не планують вакцинуватися від ковіду, - опитування
ГоловнаСвіт

Єврейська громада України заперечила спалах COVID-19 серед паломників-хасидів

В Об'єднаній єврейській громаді України звертають увагу, що ця інформація не має підтвердження в офіційних джерелах Ізраїлю.

Єврейська громада України заперечила спалах COVID-19 серед паломників-хасидів
Фото: Lb.ua

Об'єднана єврейська громада України заперечує масове зараження брацлавських хасидів в Умані на святкуванні Рош га-Шана.

Про це йдеться у заяві організації, оприлюдненій у Telegram.

В Об'єднаній єврейській громаді України звертають увагу, що ця інформація не має підтвердження в офіційних джерелах Ізраїлю.

Вперше інформація з'явилася в ряді ЗМІ з посиланням на МОЗ та МВС Ізраїлю, при цьому на сайті міністерств немає повідомлень щодо такої кількості заражених, наголошується в заяві.

Крім того, нагадали в єврейській громаді, в Черкаській ОДА та Уманській РДА заперечують можливість спалаху коронавірусу серед паломників.

Об'єднана єврейська громада України закликає ЗМІ дочекатися офіційної заяви компетентних відомств і не спекулювати на цій темі.

Раніше ряд українських ЗМІ оприлюднили інформацію з посиланням на ізраїльську пресу про виявлення близько 1,5 тис. випадків ковіду серед хасидів, які повернулися зі святкування іудейського нового року Рош га-Шана в Умані.

Нагадаємо, паломники-хасиди традиційно з'їжджаються до Умані для відзначення Рош га-Шана. У місті розташована могила духовного лідера хасидів Нахмана. За даними Національної поліції, цьогоріч до Умані здійснили паломництво понад 30 тисяч людей.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також