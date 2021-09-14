Єврейська громада України заперечила спалах COVID-19 серед паломників-хасидів

В Об'єднаній єврейській громаді України звертають увагу, що ця інформація не має підтвердження в офіційних джерелах Ізраїлю.

Об'єднана єврейська громада України заперечує масове зараження брацлавських хасидів в Умані на святкуванні Рош га-Шана.

Про це йдеться у заяві організації, оприлюдненій у Telegram.

В Об'єднаній єврейській громаді України звертають увагу, що ця інформація не має підтвердження в офіційних джерелах Ізраїлю.

Вперше інформація з'явилася в ряді ЗМІ з посиланням на МОЗ та МВС Ізраїлю, при цьому на сайті міністерств немає повідомлень щодо такої кількості заражених, наголошується в заяві.

Крім того, нагадали в єврейській громаді, в Черкаській ОДА та Уманській РДА заперечують можливість спалаху коронавірусу серед паломників.

Об'єднана єврейська громада України закликає ЗМІ дочекатися офіційної заяви компетентних відомств і не спекулювати на цій темі.

Раніше ряд українських ЗМІ оприлюднили інформацію з посиланням на ізраїльську пресу про виявлення близько 1,5 тис. випадків ковіду серед хасидів, які повернулися зі святкування іудейського нового року Рош га-Шана в Умані.

Нагадаємо, паломники-хасиди традиційно з'їжджаються до Умані для відзначення Рош га-Шана. У місті розташована могила духовного лідера хасидів Нахмана. За даними Національної поліції, цьогоріч до Умані здійснили паломництво понад 30 тисяч людей.