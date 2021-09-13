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Кабмін ухвалив нові карантинні норми

Постанова набирає чинності через 7 днів з моменту публікації. 

Кабмін ухвалив нові карантинні норми
Фото: news.dtkt.ua

Кабінет міністрів ухвалив зміни до постанови №1236, що встановлює нові карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19

Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

Зокрема, ухвалені зміни передбачають, що COVID-сертифікат матиме дві опції (так звані “жовтий” або “зелений”) та міститиме інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 год.) або одужання від COVID-19. 

“Так званий “жовтий” сертифікат матиме інформацію про перше щеплення, а “зелений” - про повний курс”, - зауважили у МОЗ. 

За інформацією міністерства, тепер у разі введення жовтого рівня епідемічної небезпеки спростили вимоги до роботи навчальних закладів. Вони працюватимуть за умови наявності не менше як 80% працівників з “жовтими” чи “зеленими” COVID-сертифікатами. 

Водночас і обмеження жовтого рівня епіднебезпеки не будуть застосовуватися, якщо всі учасники (відвідувачі) та щонайменше 80% організаторів масових заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів та басейнів матимуть “жовтого” чи “зеленого” COVID-сертифікату. 

“Кінцеве рішення про те, чи надавати послуги тільки вакцинованим, чи дотримуватись всіх карантинних обмежень, залишається за власником”, - пояснили у МОЗ. 

У разі введення червоного рівня епідемічної небезпеки заклади освіти працюватимуть лише якщо 100% працівників мають “зелений” COVID-сертифікат.

Крім того, чинні обмеження червоного рівня не будуть застосовуватися за умови наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів “зеленого” COVID-сертифікату.

“За умови наявності в особи, що перетинає кордон України, “жовтого” чи “зеленого” сертифіката про вакцинацію або  одужання від COVID-19, вона може не проходити самоізоляцію. Це ж стосується й осіб, що які прибувають з тимчасово окупованих територій”, - сказано у повідомленні.

У МОЗ звертають увагу, що COVID-сертифікати матимуть кольорові відмітки виключно в цифровому форматі. Друкувати на папері відповідного кольору не потрібно.

Постанова набирає чинності через 7 днів з моменту публікації. 

Нагадаємо, що раніше голова МОЗ Віктор Ляшко прогнозував перехід України в "жовту" зону вже з 13 вересня. Через кілька днів Кабмін вирішив відкласти цей перехід, щоб змінити певні положення про адаптивний карантин.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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