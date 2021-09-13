У МОЗ назвали причину масового отруєння школярів у Хмельницькому

Причиною масового отруєння учнів початкових класів у Хмельницькому став золотистий стафілокок. Його виявили у працівників харчоблоку Хмельницького навчально-виховного об'єднання №1.

Про це повідомили у Хмельницькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

"Станом на 13 вересня спалах розшифровано - встановлено джерело збудника інфекції (у 4 працівників персоналу харчоблоку із зіву/носа та калу виділено золотистий стафілокок)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у трьох стравах із 12 взятих зразків було виявлено золотистий стафілокок. Також бактерія була зафіксована й у 27 із 60 зразків змивів.

Наразі серед тих, хто отруївся, 15 лікуються у Хмельницькій інфекційній лікарні (14 дітей, 1 дорослий) та 78 - амбулаторно.

Загалом до різних медичних установ, зокрема і сімейних лікарів, через отруєння звернулось 92 школярі та одна доросла особа. Водночас до підрозділів поліції звернулось наразі лише 39 батьків.

Через отруєння школярів Національна поліція відкрила кримінальне провадження - за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України “Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням”.

У межах розслідування призначено низку експертиз. Слідчі дії тривають.