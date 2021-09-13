У МОЗ очікують циркуляції трьох штамів грипу

Цього року до аптек планують доставити приблизно 1 млн доз вакцин від грипу.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що у 2021-2022 році в Україні очікується циркуляція штамів грипу B/Washington, H1N1 та H3N2.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

За словами Кузіна, новий епідсезон не відрізнятиметься появою нових штамів або прогнозами порівняно з минулим роком.

Наразі, за словами Кузіна, МОЗ веде перемовини з представниками фармацевтичного сектору, щоб виділити для України більшу кількість вакцин від грипу. Також у межах гуманітарної допомоги Україна може отримати 30 тис. вакцин для щеплення лікарів.

"Із червня ми почали працювати з представниками фармацевтичного сектору для того, щоб виділити для України більшу кількість вакцин. Також зараз проводяться перемовини щодо передачі в межах гуманітарної допомоги за механізмом PIVI безкоштовних вакцин для щеплення лікарів (майже 30 тисяч доз). Ми розраховуємо, що медичних працівників (принаймні тих, які працюють у ковідних лікарнях) ми зможемо вакцинувати від грипу безкоштовно за рахунок гуманітарної допомоги", – сказав Кузін.

Він також зазначив, що цього року до аптек планують доставити приблизно 1 млн доз вакцин від грипу.

"Але остаточні кількості, дійсно, будуть регулюватися попитом", – додав головний санлікар.

Нагадаємо, американська компанія Moderna заявила, що працює над однодозовою вакциною, яка поєднує в собі бустерну дозу від COVID-19 та щеплення від грипу.