Ляшко знову не зміг визначитися з переможцем конкурсу на посаду голови НСЗУ

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко знову не міг обрати переможця у конкурсі на посаду голови Національної служби здоров’я України.

Про це Ляшко розповів у коментарі Lb.ua.

За його словами, участь у конкурсі не змогли взяти усі бажаючі, оскільки не всі встигли отримати сертифікат про володіння державною мовою, необхідний для участі у конкурсі.

“Ми поговорили з кандидатами, які брали участь у конкурсі, і вони погодилися, що буде дійсно справедливо провести конкурс ще раз, долучивши більшу кількість учасників”, – сказав Ляшко.

Це вже четвертий провалений МОЗом конкурс. Два рази не зміг обрати переможця попередній очільник відомства Максим Степанов, і ще двічі з кандидатурою не визначився Віктор Ляшко.

Додамо, учасниками цього конкурсу були Анна Фенчак, Тетяна Бойко, Дмитро Самофалов та Оксана Сухорукова, які обіймають різні посади в НСЗУ.

У фінал вийшли Бойко та Самофалов. Бойко була фіналісткою минулого конкурсу, разом з нею до співбесід допустили Вадима Арістова.

Нагадаємо, що 4 серпня уряд оголосив повторний конкурс на посаду очільника НСЗУ. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко говорив, що "очікує кандидатур для обрання гідного та амбітного очільника стратегічного для системи охорони здоров’я відомства з річним бюджетом понад 120 млрд грн".

Також Ляшко хотів бачити керівника, "який "житиме" медичною реформою, програмою медичних гарантій та бажанням розвивати систему".

Як відомо, після звільнення у 2019 році Олега Петренка НСЗУ очолювали тимчасові керівники. Після відставки Петренка провели конкурс, але тодішній міністр Максим Степанов відхилив кандидатури всіх його учасників, тому керівника НСЗУ вирішили тимчасово призначити за позаконкурсною процедурою. Обов'язки глави служби поклали на Оксану Мовчан, а у серпні 2020 року - на Андрія Віленського.

Після скасування норми про заборону проведення конкурсів на держслужбу, введену у зв'язку з пандемією, було оголошено зокрема й конкурс на голову НСЗУ.

У квітні 2021 року до фінального етапу увійшли Віленський, Бойко і Арістов, але після зміни міністра конкурс було перезапущено. Втім, у фінал знову потрапили ці три кандидати.

На початку липня у Міністерстві охорони здоров'я відбулися співбесіди з кандидатами на зайняття посади голови НСЗУ. Повідомлялося, що голова МОЗ вирішив знову перезапустити конкурс на цю посаду.

14 липня Кабінет міністрів призначив Дмитра Самофалова тимчасово виконувачем обов'язків голови НСЗУ.

Нацслужбу здоров'я було створено наприкінці грудня 2017 року. Вона є важливим органом в імплементації положень медичної реформи. З нею повинні підписувати угоди лікарні, лікарі яких будуть отримувати компенсацію з бюджету за кожного приписаного до них пацієнта.