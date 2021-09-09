За минулу добу в Україні зафіксували 3 663 нових випадків ковіду – найбільше з травня

За минулу добу 8 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 3 663 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби. Захворіли, зокрема, 342 дитини та 63 медпрацівника.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізована 981 особа. 61 пацієнт помер, одужало 1 546 осіб.

За добу протестовано: методом ПЛР – 27 895 осіб, методом ІФА – 9 397 та експрестестами – 25 438 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 306 939 осіб, одужало – 2 217 563. Від ускладнень захворювання померли 54 175 людей.

Всього було проведено 12 188 070 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (379), Львівській (318), Харківській (302), Одеській (222) та Дніпропетровській (209) областях.

Зазначимо, що більше 3 тис. випадків востаннє фіксували 29 травня – 3096.

Фото: moz.gov.ua

Нагадаємо, з 17 червня на території України діє "зелений" рівень епідемічної небезпеки, а практично єдиним карантинним обмеженням є необхідність носити маску в приміщеннях і транспорті.

З середини липня в Україні почалось поступове зростання захворюваності на ковід. За попередній тиждень було зареєстровано понад 13 тисяч нових випадків хвороби. Це на 37% більше, ніж тиждень тому.

Рівень вакцинації від коронавірусу в Україні – 13,4% від загальної кількості населення.

8 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що Україна найближчим часом перейде на "жовтий" рівень карантинної небезпеки. Водночас міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сказав, що це станеться не з 13 вересня, як прогнозувалося.