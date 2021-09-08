За добу підтвердили 2 772 випадки ковіду, госпіталізовано 1 017 людей

Найбільше хворих виявили у столиці, на Харківщині та Буковині.

За минулу добу, 7 вересня, в Україні зафіксовано 2 772 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Серед захворілих 254 дитини і 46 медпрацівників.

Як повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я, вчора було госпіталізовано 1 017 осіб, від коронавірусу одужали 1 411 пацієнтів, 60 людей від ускладнень хвороби померли.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (348), Харківській (248), Чернівецькій (197), Запорізькій (178) та Львівській (157) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 303 276 осіб, одужали від коронавірусу 2 216 017 людей, від ускладнень захворювання померли 54 114 пацієнтів.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко анонсував посилення карантину з 13 вересня. Швидше за все, з наступного понеділка Україна перейде у "жовту" зону. Відповідне подання МОЗ уже в Кабміні.