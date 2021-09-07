У Києві від коронавірусу вакцинувалися 50% населення, - КМДА

Щеплення від COVID-19 уже зробили 50% киян. При цьому щепилися двома дозами 46% від загальної кількості вакцинованих.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург, інформує пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Сьогодні можна обирати серед вакцин AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer, Moderna (друга доза) та CoronaVac. Це має бути аргументом для тих, хто відкладав щеплення, віддаючи перевагу тому чи іншому препарату. Тож не зволікайте. Оберіть зручну для себе локацію та вакцинуйтеся!" – закликала директорка департаменту.

Валентина Гінзбург зазначила, що щеплення від COVID-19 вже зробили 50% киян від офіційної кількості населення міста.

"Зрозуміло, що в столиці працює багато людей з інших регіонів. Окрім того, люди подорожують, приїздять у справах або відвідати рідних. Наголошую, що всі мешканці України або іноземці, які мають посвідку на проживання, безвідмовно та безоплатно можуть вакцинуватися від COVID-19 у Києві", - додала вона.

За даними КМДА, у столиці можна вакцинуватися у 22 центрах масової вакцинації: у Центрі вакцинації проти COVID-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру, а також у 21 мінівакцинальному центрі у кожному районі, які працюють у вихідні.

Також вакцинуватися можна у кабінетах щеплень у медзакладах охорони здоров’я первинної ланки.

Аби зробити щеплення, необхідно зареєструватися через систему Helsi.me.