Голова Сумської ОДА попередив про закриття шкіл і садочків, у яких вакциновано менше 80% персоналу

Даних про щеплених від ковіду освітян в області Живицький не навів.

З наступного тижня більшість шкіл та дитячих садочків Сумської області можуть бути закриті на карантин та перейти на віддалене навчання. Це стосується навчальних закладів, у яких щонайменше 80% працівників не будуть щеплені хоча б першою дозою вакцини від коронавірусу.

Про це заявив голова облдержадміністрації Дмитро Живицький.

"Ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. Уже сьогодні перевищені показники за рівнем госпіталізації у деяких регіонах України. Хворіють діти! З кожним днем ми спостерігаємо все більшу кількість хворих на СОVID-19 і на Сумщині. При переході у "жовту" зону карантину, школа, у якій провакциновано менше 80% працівників, переходить до навчання в онлайн-режимі. До "жовтої зони" наша Сумщина може потрапити уже наступного понеділка!", - написав Живицький на своїй сторінці у фейсбуці.

Голова ОДА додав, що про організацію вакцинації для педагогічних колективів мали би подбати керівники до першого вересня. Проте ситуація невтішна.

"Ми не можемо допустити тотального локдауну, переповнених лікарень і смертей в області", - додав Дмитро Живицький.

Нагадаємо, перед початком навчального року повністю вакцинували 29% освітян, ще 23% отримали першу дозу.

Згідно з останніми даними Міносвіти, хоча б одне щеплення від коронавірусу отримали менш ніж 60% працівників освіти.

Рівень вакцинації може відрізнятися залежно від регіону, але в міністерстві немає цих даних.

Обов'язково задайте питання вчителям та вихователям своїх дітей:

"А Ви вакцинувалися? Чи вже вакциновано 80% працівників вашої школи чи дитячого садочка?".