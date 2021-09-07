В Умані на Черкащині рятувальники загасили багаття, розпалене паломниками для приготування їжі на балконі.

Як повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій, 7 вересня під час патрулювання піший дозор рятувальників помітив дим з балкона будинку по вулиці Софії Перовської, 6.

"Піднявшись на шостий поверх, рятувальники за допомогою вогнегасника загасили облаштовану паломниками зону барбекю і провели з громадянами роз'яснювальну бесіду щодо неприпустимості розведення багать на балконі", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, паломники-хасиди з’їхалися до Умані для відзначення Рош га-Шана. У місті розташована могила духовного лідера хасидів Нахмана. Цього року святкування нового 5782 року за юдейським календарем припадає на 6-8 вересня.

Учора в Держприкордонслужбі повідомили, що починаючи із 30 серпня прикордонники оформили понад 15 тисяч паломників-хасидів, які прибули в Умань на святкування юдейського нового року.

2 вересня до Умані у зв’язку з Рош га-Шана прибули понад 800 українських правоохоронців. Крім того, сюди прибули 11 поліцейських з Ізраїлю, які спільно з українськими правоохоронцями нестимуть службу в місцях проживання та паломництва брацлавських хасидів.