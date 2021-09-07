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Рада церков закликала повернути католикам Миколаївський костел у Києві

Зараз храм є концертною залою Національного будинку органної музики.

Рада церков закликала повернути католикам Миколаївський костел у Києві
Фото: Макс Требухов

Члени Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій виступають за безоплатне повернення костелу святого Миколая в Києві, який горів кілька днів тому, у власність Римсько-католицької церкви в Україні.

Про це повідомляється на сайті ВРЦіРО за підсумками зустрічі з народними депутатами з міжфракційного об'єднання "Цінності. Гідність. Родина", яка відбулася 6 вересня.

"Передача храму у власність церкви дозволить нарешті реконструювати цей храм, який є пам’яткою архітектури, врятувати від теперішнього аварійного становища і наслідків нещодавньої пожежі", - йдеться в повідомленні.

Зараз в костелі розташована державна організація "Національний будинок органної та камерної музики України".

3 вересня в органі костелу сталося коротке замикання, яке призвело до пожежі і знищення цього унікального музичного інструменту.

Костел святого Миколая - римсько-католицький костел у Києві, один з двох, побудованих у місті до 1917 року. Розташований у центрі на Великій Васильківській вулиці. Храм побудований у 1899-1909 роках у неоготичному стилі київським архітектором Владиславом Городецьким. З 1980 року будівлю почали використовувати як концертну залу будинку органної та камерної музики.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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