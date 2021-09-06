За сьогоднішніми цінами орган може коштувати до 40 млн грн.

Станом на 11:00 понеділка, 6 вересня, на відновлення знищеного вогнем органу в костелі Святого Миколая в Києві зібрали вже понад 25,37 млн грн.

Про це повідомив голова громадської організації "Рада з урбаністики Києва" Віталій Селик.

Серед жертводавців - ROZETKA, Monobank, SD Capital, Альфа-Банк Україна, SAGA Development, Taryan Group, Ajax Systems, Райффайзен Банк, ПУМБ, Dragon Capital, ПриватБанк, Нова пошта, ENSO, Група Компаній "Автострада", Епіцентр К, девелоперська компанія UDP, Blackshield Capital, IBOX Bank, "Бізнес-центри Форум" та "Всюдиходи SHERP", Arricano, Smile Development, Global Spirits, АТБ-Маркет, KAN Development, які переказали по мільйону гривень, та інші.

Як наголосив Віталій Селик, пожежа знищила ошатну люстру і орган 1979 року, пошкоджено автентичний дерев’яний інтер’єр вівтаря (мало не єдине, що лишилося цілим після пожеж Другої світової війни і три вівтарні вітражі, виготовлені у Прибалтиці в 1970-80 роках.

Фото: ДСНС

Орган був сконструйований спеціально для цього залу майстрами відомої фірми Rieger-Kloss (м. Крнов, Чехословаччина). Майстри намагалися наблизити його зовнішній вигляд до архітектурного стилю костьолу. Орган мав 55 регістрів, що були розподілені по трьох мануальних та педальній клавіатурах, і 3945 труб різних розмірів (від 13 міліметрів до 6 метрів), виготовлених з металу та цінних порід дерева (чорного та червоного).

За сьогоднішніми цінами такий орган може коштувати близько $1-1,5 млн (27-40 млн грн). Проте чеська фірма-виробник кілька років тому оголосила про неплатоспроможність, звільнила всіх працівників і припинила роботу. Тому доведеться шукати інші майстерні.

Кошти на відновлення костелу можна вносити на рахунок Національного будинку органної та камерної музики:

ЄДРПОУ: 05509524, ІПН: 055095226553, Р/р UA 893003460000026006016844102. Акціонерне товариство "Альфа-Банк" в м.Києві.

Призначення платежу: Благодійна допомога на реставраційні роботи.

Нагадаємо, пожежа у костелі Св. Миколая сталася ввечері 3 вересня. Полум'я знищило унікальний орган. Завдяки оперативній реакції ДСНС вдалося уникнути значних пошкоджень будівлі.

У МВС основною версією пожежі називають загоряння електропроводів всередині дерев’яного корпусу органу.

Костел святого Миколая - римсько-католицький костел у Києві, один з двох римсько-католицьких у місті, побудованих до 1917 року. Розташований у самому центрі міста на Великій Васильківській вулиці. Храм побудований у 1899-1909 роках у неоготичному стилі київським архітектором Владиславом Городецьким. З 1980 року будівлю почали використовувати як концертну залу Будинку органної та камерної музики.

Споруда храму перебуває у переліку "великої реставрації" на 2021 рік.