У Коростені на Житомирщині триває 13-ий Міжнародний фестиваль дерунів, який зібрав кілька тисяч гостей.
Про це повідомив кореспондент Lb.ua.
Фестиваль дерунів завжди проводять у першу суботу вересня, лише торік його скасували через епідемію коронавірусу.
На святі свої смаколики представили усі територіальні громади області, а також місцеві організації.
Фото: Олександр Рудоманов
Також на сцені фестивалю одружилися дві пари молодят, яким вручив подарунки міський голова Коростеня.
Фото: Олександр Рудоманов
Серед інших заходів – традиційний майстер-клас від мера, автентичні виступи учасників Фестивалю “Грай, гармонь!”, виставки-продажі, ярмарка майстрів, конкурси та змагання.
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов
Фото: Олександр Рудоманов