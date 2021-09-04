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Міжнародний фестиваль дерунів у Коростені зібрав кілька тисяч гостей

На святі свої смаколики представили усі територіальні громади Житомирщини.

У Коростені на Житомирщині триває 13-ий Міжнародний фестиваль дерунів, який зібрав кілька тисяч гостей.

Про це повідомив кореспондент Lb.ua.

Фестиваль дерунів завжди проводять у першу суботу вересня, лише торік його скасували через епідемію коронавірусу.

На святі свої смаколики представили усі територіальні громади області, а також місцеві організації.

Фото: Олександр Рудоманов

Також на сцені фестивалю одружилися дві пари молодят, яким вручив подарунки міський голова Коростеня.

Фото: Олександр Рудоманов

Серед інших заходів – традиційний майстер-клас від мера, автентичні виступи учасників Фестивалю “Грай, гармонь!”, виставки-продажі, ярмарка майстрів, конкурси та змагання.

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Фото: Олександр Рудоманов

Олександр РудомановОлександр Рудоманов, Корреспондент
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