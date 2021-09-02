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The Naked Room відкрила виставку фотографа Олександра Чекменьова

Експозиція "Усі ми жили колись" демонструє життя України в 1990-х.

The Naked Room відкрила виставку фотографа Олександра Чекменьова

Виставка "Усі ми жили колись", що відкрилась у галереї The Naked Room, представляє архівні роботи фотографа Олександра Чекменьова. Світлини створені в 1990-х в різних містах України: Луганськ, де мешкав колись фотограф, Київ, Одеса, Полтава. Роботи демонструють буденність українців на зламі двох епох.Виставка проходитиме з 1 вересня по 3 жовтня 2021 року.

Олександр Чекменьов – один із головних представників сучасної української фотографії. Учасник об'єднання "Українська фотографічна альтернатива»(UPHA). Почав фотографувати з 1988 року в фотоательє у Луганську. З 1997 року мешкає у Києві, де працює фотожурналістом.

Роботи Чекменьова можна побачити на сторінках міжнародних видань New York Times, Lens blog, New Yorker Photo Booth, Qwartz та інших.

 

Нагадаємо, що Довженко-Центр відкриває виставку до 60-річчя художника Олександра Гнилицького.

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