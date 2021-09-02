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Мінкульт передумав і обіцяє, що ОХМ матиме статус національного до кінця року

МКІП працюватиме над цим разом із Одеською обласною держадміністрацією.

Мінкульт передумав і обіцяє, що ОХМ матиме статус національного до кінця року

МКІП працює над наданням Одеському художньому музею статусу національного і має намір завершити цей процес до кінця року. Про це міністерство повідомило на своїй сторінці у фейсбук.

У повідомленні також йдеться про те, що МКІП має покроковий план дій спільно із Одеською обласною держадміністрацією.

Нагадаємо, раніше, 27 серпня 2021, МКІП надало офіційну відповідь на звернення голови ОДА Сергія Гриневецького, у якому повідомило, що не може порушити питання про надання Одеському художньому музею статусу національного, адже для цього відсутні правові підстави.

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