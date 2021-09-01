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Мінкульт не може ініціювати надання Одеському художньому музею статусу національного

За висновками МКІП, для цього відсутні правові підстави.

Мінкульт не може ініціювати надання Одеському художньому музею статусу національного

У МКІП відсутні правові підстави ініціювати питання щодо надання Одеському художньому музею статусу національного. Такою є офіційна відповідь МКІП на відповідне звернення голови ОДА Сергія Гриневецького, викладена у листі за підписом заступниці міністра Світлани Фоменко, що є в розпорядженні LB.

У своєму висновку, МКІП посилається на постанову Кабміну “Про ефективне використання державних коштів”, яка забороняє ініціювати питання про надання закладам статусу національного, академічного, дослідницького. Ця заборона не стосується ряду закладів, перелічених у постанові (як, зокрема, Меморіальний комплекс Героїв Небесної Сотні - Музей Революції гідності, Музей історії міста Києва, Музей космонавтики ім. Корольова), але Одеський художній музей не входить до цього переліку.

Нагадаємо, колишній директор Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд тривалий час боровся за те, аби музей отримав статус національного закладу культури. Якщо установі нададуть національний статус, вона може перейти з обласного бюджету на державний, відповідно, її фінансування може збільшитись.

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