Мінкультури: стан історичного центру Києва погіршився через агресивну містобудівну політику

За період 2020-2021 років на розгляд Міністерства культури та інформаційниої політики від Київської міської ради отримано облікову документацію на 68 об’єктів культурної спадщини, з яких 49 станом занесені до Державного реєстру.

Про це повідомляє пресслужба МКІП.

"Щодо реєстру пам’яток. КМДА подає відверто неправдиву інформацію про 1,5 тисячі поданих документів. Адже за період 2020-2021 роки на розгляд МКІП від виконавчого органу КМДА отримано облікову документацію на 68 об’єктів культурної спадщини, з яких 49 станом на сьогодні занесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом 2020-2021 років був виданий 41 припис про зупинення проведення земельних та будь-яких інших будівельних робіт на об’єктах будівництва у місті Києві; два розпорядження щодо захисту і збереження пам’яток національного значення; 12 постанов про застосування фінансових санкцій за порушення законодавства про охорону культурної спадщини.

До державного бюджету за це час було стягнуто фінансових санкцій на загальну суму 459 тис. гривень.

"Показово, що в КМДА є такі самі повноваження: і робити приписи, і накладати фінансові санкції. МКІП закликає КМДА використовувати ці важелі та захищати Київ разом. Загалом у МКІП та КМДА існують успішні приклади співпраці. І зараз ми пропонуємо не гратися в ігри, не спілкуватися тільки через соцмережі, не перекладати відповідальність, а конструктивно співпрацювати. Охорона спадщини – наше спільне завдання. Ми повинні зберегти та передати прийдешнім поколінням красивий історичний Київ", – наголосили в Мінкультури.

МКІП також констатує, що стан історичного центру столиці погіршився через агресивну містобудівну політику.

"Руйнація історичного Києва є предметом постійної уваги Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. У своїх рішеннях щодо стану збереженості об’єкта всесвітньої спадщини «Київ: Собор Святої Софії з прилеглими монастирськими спорудами, Києво-Печерська Лавра» він висловлює занепокоєння щодо довготривалих загроз об’єкту, зокрема, про невирішену проблему з масштабним містобудівним розвитком в межах буферної зони та візуальної близькості до об’єкта, а також інші ризики. ЮНЕСКО закликає Київ здійснити мораторій на високоповерховість, накласти офіційну заборону на всі попередньо видані й заплановані дозволи на будівництво у буферній зоні об’єкту й в межах прилеглої території. Проте столична влада ігнорує ці заклики", – наголосили в Мінкультури.

Крім того, зазначається, що вже п'ять років міська влада зволікає зі затвердженням Історико-архітектурного опорного плану (ІАОП).

"Хоча в ньому як раз і виписано те, про що постійно говорить київська влада: мораторій і дослідження історичних об’єктів. Саме в ІАОП Києва, що погодили Міністерство, з’явилися чіткі режими використання території історичних ареалів. А на ділянках історичних ареалів, наразі не охоплених такими зонами, передбачається тимчасова заборона нового будівництва та реконструкції зі збільшенням існуючих об’ємно-просторових параметрів будівель (крім об’єктів інженерної, транспортної та соціальної інфраструктури)", – йдеться у повідомленні.

ІАОП також передбачає заборону знесення та/або реконструкції зі зміною об’ємно-просторових параметрів існуючої історичної забудови (незалежно від поточного пам’яткоохоронного статусу об’єкту демонтажу/реконструкції) без розроблення науково-проєктної документації.

Нагадаємо, 31 серпня київська міська рада затвердила перелік із 119 об'єктів культурної спадщини в столиці, на проведення реконструкції та ремонту яких вводиться мораторій терміном на один рік. Також повідомлялося, що за останні три роки і перше півріччя 2021 року КМДА направила 35 подань про занесення 1 542 пам'яток і нововиявлених об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток.

Фактичне протистояння Кличка й Ткаченка, якого раніше називали ймовірним кандидатом на пост очільника КМДА, особливо загострилися цього року.

На початку минулого тижня з'явилася інформація про те, що РНБО у п'ятницю проведе "київське засідання", на якому можуть поставити питання зняття Кличка з посади голови КМДА. ЗМІ з посиланням на джерела навіть називали імена двох ймовірних кандидатів – голови Держаудитслужби Геннадія Пліса та міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова. Однак обидва інформацію про це спростували.

Кличка запросили на засідання, однак він сказав, що не приїде, бо перебуває у відрядженні в іншій області.

Після засідання секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що це Олександр Ткаченко направив до РНБО лист щодо підняття питання руйнування історичного середовища Києва. Саме через це на засідання запрошували мера і главу КМДА Віталія Кличка.

При цьому Данілов визнав, що РНБО не може займатися питанням зняття голови КМДА.

В Київраді, своєю чергою, запросили Ткаченка на сесійне засідання, де розглядатиметься проєкт рішення про захист історичних будинків, які через позицію Мінкульту не мають статусу об’єктів культурної спадщини. Ткаченко сказав, що перебуває у відпустці, тож не прийде, але відправить в Київраду свою заступницю.

Кличко після цього сказав, що "бездіяльність міністерства призводить до руйнування пам’яток". Він зазначив, що міністерство культури не реагує адекватно на руйнування пам’яток культури, попри протести громади.