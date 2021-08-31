Влада Києва на рік ввела мораторій на ремонт 119 об'єктів культурної спадщини

До переліку увійшли історичні будівлі 19-20 століття, яким може загрожувати знищення або пошкодження.

Київська міська рада затвердила перелік із 119 об'єктів культурної спадщини в столиці, на проведення реконструкції та ремонту яких вводиться мораторій терміном на один рік.

За відповідне рішення проголосували 99 депутатів, передає "Інтерфакс-Україна".

До переліку увійшли 119 історичних будівель 19-20 століття в Києві, яким може загрожувати знищення або пошкодження, і які можуть бути внесені в список нововиявлених об'єктів культурної спадщини. На визначення правового статусу цих об'єктів виділяється один рік.

Крім того, депутати планують розширити перелік об'єктів, на які поширюється мораторій.

Депутатка Київради Ксенія Семенова зазначила, що до переліку не увійшли щонайменше 60 об'єктів, запропонованих громадською організацією "Мапа реновації", а також низка будівель, які вже частково зруйновані (зокрема, садиба Барбана на вул.Обсерваторній).

За останні три роки і перше півріччя 2021 року КМДА направила 35 подань про занесення 1 542 пам'яток і нововиявлених об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток.

Протягом квітня 2021 року до Департаменту надійшли накази від Мінкультури за 2018-2021 роки про занесення загалом 73 об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'ято, тобто ще 1 469 об'єктів досі не внесені до Держреєстру.

Нагадаємо, у травні Гостинний двір у Києві отримав статус пам'ятки національного значення.

На початку серпня столичний будинок "Квітів України" внесли до реєстру державних пам'яток.