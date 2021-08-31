У серпні окупанти на Донбасі вбили дев'ятьох українських військових, 28 поранено

Уповноважена верховної Ради з прав людини Людмила Денісова відреагувала на загибель українського військового на Донбасі.

"Сумна звістка з фронту - ворог продовжує вбивати найкращих синів України. Напередодні внаслідок обстрілів незаконними збройними формуваннями, підконтрольними РФ, загинув один український боєць, ще двоє зазнали поранень і травм", - написала вона у фейсбуці.

Денісова наголосила, що впродовж серпня через порушення окупаційним контингентом Росії режиму припинення вогню Україна втратила 9 своїх захисників, 28 було поранено.

Вона висловила співчуття рідним і близьким загиблих, а пораненим побажала якнайшвидшого одужання.

Денісова закликала міжнародну спільноту застосувати всі наявні важелі впливу, аби змусити державу-агресора додержуватися повного та всеосяжного режиму припинення вогню на лінії розмежування та норм міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, вчора біля Попасної на Луганщині загинув військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади імені Короля Данила родом із Львівщини Роман Задорожний. Йому було 27 років.