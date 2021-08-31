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Через негоду майже 230 населених пунктів залишилися без світла

Найбільше знеструмлень на Київщині.

Через негоду майже 230 населених пунктів залишилися без світла
Фото: Макс Левин

У результаті негоди знеструмлені 229 населених пунктів у трьох областях.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Так, станом на 7:00 31 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 130 населених пунктів на Київщині, 92 - у Чернігівській області та 7 - у Кіровоградській.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Як повідомляли, вчора ввечері через зливу було паралізовано рух швидкісного трамваю в Києві.

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