Через негоду майже 230 населених пунктів залишилися без світла

У результаті негоди знеструмлені 229 населених пунктів у трьох областях.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Так, станом на 7:00 31 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 130 населених пунктів на Київщині, 92 - у Чернігівській області та 7 - у Кіровоградській.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Як повідомляли, вчора ввечері через зливу було паралізовано рух швидкісного трамваю в Києві.