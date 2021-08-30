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Ураган "Іда" залишив без електрики мільйон американців і розвернув течію Міссісіпі

Байден оголосив про стихійне лихо в Луїзіані.

Ураган "Іда" залишив без електрики мільйон американців і розвернув течію Міссісіпі
Фото: instagram.com/bishopforeman

Через ураган "Іда", який обрушився на американський штат Луїзіана 29 серпня - рівно через 16 років після "Катріни", без електрики залишилися близько мільйона людей.

Про це свідчать дані сайту poweroutage.us.

Президент США Джо Байден оголосив про стихійне лихо в Луїзіані та доручив надати федеральну допомогу місцевій владі. На сайті Білого дому повідомляється, що мова йде про гранти на виділення тимчасового житла та ремонт будинків, недорогі позики на покриття незастрахованих майнових витрат тощо.

Урагану "Іда" було присвоєно небезпечну четверту категорію (з п'яти можливих), але після виходу на суходіл він почав втрачати силу, а швидкість вітру зменшилася до рівня урагану першої категорії.

Попри це, він встиг наробити чимало лиха. За словами фахівця Геологічної служби США Скотта Пер'єна, ураган "Іда" розвернув течію річки Міссісіпі, пише CNN. ЇЇ швидкість сповільнилося приблизно з двох футів (0,6 м) в секунду до половини футу (0,15 м) в секунду в зворотному напрямку.

Повідомляється про смерть однієї людини. За даними шерифського управління округу Ассансьйон, на його будинок під штормовими поривами вітру впало дерево. 

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