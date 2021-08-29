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Туреччина взяла на озброєння ударний безпілотник Akıncı

Двигуни для БПЛА виготовили в Україні.

Туреччина взяла на озброєння ударний безпілотник Akıncı
Фото: aa.com.tr

Збройні сили Туреччини взяли на озброєння ударний безпілотник Bayraktar Akıncı, розроблений місцевою компанією Baykar.

Церемонія передачі безпілотника у війська відбулась в неділю, 29 серпня, за участю президента країни Реджепа Таїпа Ердогана, технічного директора Baykar (і зятя Ердогана) Сельчука Байрактара.

"Завдяки нашому безпілотному бойовому літальному апарату Akıncı Туреччина увійшла до трійки найбільш просунутих країн світу у цій технології", - цитує промову Ердогана на церемонії державне агентство "Анадолу".

Він зазначив, що турецька оборонна промисловість за короткий час зуміла підняти рівень локалізації з 20% до 80%. "Це одне з найбільших досягнень в історії республіки", - сказав він.

За його словами, наступна ціль Туреччини - створення ударних безпілотників, які зможуть підійматися у повітря і сідати на "наші власні авіаносці з короткою злітно-посадковою смугою".

Видання Daily Sabah пише, що Akıncı - довший та ширший, ніж Bayraktar TB2, який Туреччина експортує в інші країни, зокрема й Україну. Він оснащений двома українськими двигунами потужністю 450 кінських сил, але може також використовувати двигуни потужністю 750 к.с. або турецькі двигуни 240 к.с.

Akıncı здатен нести різноманітне озброєння: бомбами з лазерним наведенням, ракети "повітря-повітря", ракети "повітря - земля". Новий безпілотник зможе атакувати цілі як у повітрі, так і на землі, його можна буде використовувати паралельно з винищувачами.

При цьому він може підніматися вище та знаходитися в повітрі довше, ніж інші турецькі безпілотники. Під час випробувань Akıncı зміг піднятися на висоту 11 594 м та провести у повітрі 25 годин і 46 хвилин, подолавши відстань 7550 км.

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