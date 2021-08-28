Окрім того, на Закарпатті СБУ запобігла незаконному переправленню до Євросоюзу партії холодної зброї.

У центрі Кропивницького виявлено схрон з бойовими засобами ураження, зокрема з реактивними протитанковими гранатами та ящиками набоїв до автомата Калашникова.

Про це повідомили у СБУ.

Перевіряється інформація щодо можливого використання виявленого арсеналу для вчинення диверсій або терактів на території регіону.

Схрон зі зброєю та боєприпасами був облаштований у приватному будинку, який знаходиться на одній з центральних вулиць міста.

Встановлено, що тайник обладнав у власному домоволодінні представник місцевих кримінальних кіл. Зловмисник раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення тяжких злочинів.

Фото: ssu.gov.ua

“Під час обшуку за місцем його проживання правоохоронці виявили: 2 реактивні протитанкові гранати РПГ-26, артилерійський снаряд, понад 1 тис. бойових набоїв калібру 5,45 мм. Вилучені засоби ураження направлено на експертизу”, – йдеться у повідомленні.

Зараз вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Фото: ssu.gov.ua

Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до неї.

Крім того, у Закарпатській області співробітники СБУ запобігли незаконному переправленню до Євросоюзу партії холодної зброї.

Правоохоронці виявили контрабандний товар у місцевого жителя під час проведення митного контролю. Зловмисник приховав 11 одиниць холодної зброї серед особистих речей.

Вилучені предмети направлено на експертизу.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів безпеки за ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, у липні Служба безпеки України виявила у Луганській області схованку зі зброєю проросійських бойовиків, причетних до бойових дій проти сил АТО у 2014 році.