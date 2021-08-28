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З території “ДНР” обстріляли українські військові частини в Авдіївці

Інформація про постраждалих уточнюється.

З території “ДНР” обстріляли українські військові частини в Авдіївці
Фото: Макс Требухов

У суботу з населеного пункту Мінеральне на території “так званої ДНР” обстріляли українські військові частини в Авдіївці.

Про це LB.ua повідомили джерела в правоохоронних органах.

Обстріляли дві військові частини Збройних Сил України.

Інформація про постраждалих уточнюється.

“У період з 06:15 до 06:45 з території так званої "ДНР", з селище Мінеральне обстріляли території двох військових частин ЗСУ, розташованих у Авдіївці. Усього ворог випустив 23 міни калібру 120 мм”, – зазначили співрозмовники LB.ua.

Нагадаємо, у липні окупанти здійснили обстріл об’єктів цивільної інфраструктури та приватного сектору Авдіївки з артилерії калібру 122 мм, мінометів 120-го та 82-го калібрів

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