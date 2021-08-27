​Оприлюднення списків боржників за комунальні послуги - це порушення законодавства, - обмудсман

Оприлюднення постачальниками житлово-комунальних послуг та балансоутримувачами будинків переліків боржників, а саме - номерів особових рахунків, адрес, назв районів, вулиць, номерів будинків та квартир, сум заборгованості тощо, порушує чинне українське законодавство.

Про це повідомляється на сайті Офіса уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Зазначається, що відповідно до статті 32 Конституції ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

"Згідно з Рішенням Конституційного Суду від 20.01.2012 № 2-рп/2012, інформація про особисте та сімейне життя особи (персональні дані про неї) – це будь-які відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Така інформація про фізичну особу та членів її сім’ї є конфіденційною і може бути поширена тільки за їх згодою, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до ст. 6 Закону "Про захист персональних даних", обробка персональних даних, в тому числі їх поширення, має здійснюватись для конкретних і законних цілей, визначених за згодою суб'єкта цих даниих, або у випадках, передбачених законами.

"Отже, сукупність даних про номери особових рахунків, адреси, суми заборгованості боржників в розумінні Закону «Про захист персональних даних» є персональними даними, відтак на них поширюються загальні вимоги щодо обробки персональних даних. Ураховуючи зазначене, розміщення у вільному доступі такої інформації є порушенням законодавства у сфері захисту персональних даних та тягне за собою адміністративну відповідальність", - наголосили в Офісі омбудсмана.

Нагадаємо, у квітні президент Володимир Зеленський підписав "колекторський" закон, що забороняє шантажувати боржників.