Чоловіку було 64 років.

Фото: lv.npu.gov.ua

У Львові вранці 27 серпня застрелили таксиста.

На сайті місцевої поліції повідомляється, що це сталося після 10 ранку на вулиці Василя Стуса.

Водій встиг забігти до сусіднього ресторану і сказати, що в нього стріляли. 64-річного чоловіка госпіталізували, але він помер в лікарні від отриманого поранення.

Вбивство розслідують в рамках провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство).

Поліція шукає свідків злочину та причетних до вбивства. Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич повідомив, що підозрюваних може бути двоє.

Прикмети розшукуваних: один чоловік - середньої тілобудови, зріст 175 см, в чорній кепці, куртка коротка червоного кольору, чорні штани (можливо, спортивні), в руках мав смугасті сумки. Прикмети другого підозрюваного: зріст 180-185 см, міцної тілобудови, кепка темного кольору.

Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Нагадаємо, що у червні в Києві поліцейські затримали чотирьох осіб, які викрали таксиста, били його та вимагали гроші.