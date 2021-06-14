У Києві поліцейські затримали чотирьох осіб, які викрали таксиста, били його та вимагали гроші.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

До правоохоронців звернувся чоловік, який повідомив, що невідомі особи утримують його товариша у квартирі на проспекті Валерія Лобановського. За вказаною адресою виїхали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група, співробітники полку поліції особливого призначення та лікарі.

Поліцейські з’ясували, що напередодні 21-річний таксист підвозив пасажирів за адресами. Однак, одна з пасажирок заявила, що в неї немає ггрошей. Між водієм та дівчиною виникла сварка, про яку згодом вона розповіла своїм друзям і додала, що її нібито зґвалтували.

"Троє хлопців вирішили «допомогти розібратись» у ситуації, тож зателефонували таксисту та під приводом повернення забутих речей в автівці попросили його повернутись. Коли водій прибув за вказаною адресою, зловмисники затягнули його до оселі та протягом кількох годин били. Окрім цього, нападники запропонували йому вирішити «питання» за 25 тис. доларів США", - розповіли в поліції.

За силової підтримки спецпризначенців, правоохоронці потрапили до квартири, де знайшли дівчину із трьома молодиками та в одній із кімнат - 21-річного потерпілого. Хлопця із забоями та переломами госпіталізували.

Поліцейські затримали фігурантів у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Слідчі з’ясували, що це – мешканка Київської області, 2000 року народження, та мешканці столиці, 2000, 2001 й 2002 років народження, які раніше до кримінальної відповідальності не притягувались. Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, у квітні в Миколаєві поліцейські звільнили киянина, якого три роки утримували в полоні заради квартири.