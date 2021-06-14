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На станції метро "Осокорки" в Києві один з вестибюлів закриють до 19 червня

Вестибюль не працюватиме через заміну турнікетів.

На станції метро "Осокорки" в Києві один з вестибюлів закриють до 19 червня
Фото: kyivcity.gov.ua

Вестибюль на станції метро "Осокорки" у напрямку "Славутича" не працюватиме із 15 до 19 червня через заміну турнікетів.

Про це повідомляє пресслужба Київського метрополітену.

"На станції "Осокорки" у вестибюлі №1 (у напрямку станції "Славутич") з 15 по 19 червня проходитимуть роботи по заміні турнікетів. На цей час зазначений вестибюль буде зачинений на вхід та вихід для пасажирів", - сказано в повідомленні.

У пресслужбі нагадали, що нові турнікети прийматимуть усі електронні способи оплати проїзду: qr-квиток, Kyiv Smart Card, Картку киянина та безконтактну банківську картку.

Як повідомляли, в Києві до кінця року планують відкрити нову станцію метрополітену.

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