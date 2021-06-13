У Харкові підліток впав з канатної дороги

В парку Харкова 17-річний підліток впав з канатної дороги. Наразі він з численними травмами знаходиться у лікарні.

Про це повідомила прресслужба Нацполіції."13 червня о 18:15 до чергової частини Харківського районного управління поліції №3 надійшло повідомлення про те, що на проїжджій частині по вулиці Новгородській лежить чоловік", - йдеться у повідомленні.

На місці працює слідчо-оперативна група.

Інформація про подію внесена до Єдиного обліку заяв і повідомлень. Поліцейські встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, у травні в аварії на канатній дорозі в Італії загинули п’ятеро членів родини з Ізраїлю, зокрема дворічна дитина.