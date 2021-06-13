Сьогодні на Донбасі ще не стріляли

Від ранку неділі, 13 червня в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Бойових втрат серед військових Збройних Сил України немає.

Окрім того, у районі проведення операції Об’єднаних сил піротехніки ДСНС розмінували понад 2 гектари території та передали на знищення 88 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, протягом суботи, 12 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню.

Лідери держав "Великої сімки" у підсумковому комюніке триденного саміту вимагають, аби Росія вивела війська та техніку, розміщені на східному кордоні України і у Криму.