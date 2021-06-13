Порошенко в річницю звільнення Маріуполя: "Ми вибили «русскій мір» і зруйнували плани Путіна"

П’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко привітав Маріуполь з річницею звільнення. Порошенко нагадав, що завдяки контрнаступу тоді вдалося звільнити дві третини окупованого Донбасу.

"7 років тому ми зруйнували сценарій Путіна і вибили «рускій мір» з Маріуполя. Це був початок великого наступу на російського агресора та його терористів. Я пишаюся тим, що віддав наказ на контрнаступ, завдяки якому дві третини окупованого Донбасу були визволені, врятовані від бандитів, мародерів і злочинців", – написав він у Facebook.

Він підкреслив, що Україна повертала своє.

"Збройні сили, Нацгвардія, добровольці протягом двох місяців звільняли міста і села. Я пишаюся тим, що як Верховний Головнокомандувач віддав цей наказ про контрнаступ", – зазначив він.

Порошенко нагадав, що ті часи стали вирішальними для українського Приазов'я.

"Дякую нашим захисникам і мужнім маріупольцям, усім, завдяки кому до міста прийшов мир. Вічна Слава героям, які загинули у боях, і які нині продовжують боронити Україну від ворога! Слава Україні! І Слава українському Маріуполю!" – написав Порошенко.

Нагадаємо, що сьогодні з нагоди дня звільнення міста в Маріуполі організували марш військових.